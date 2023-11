Chi l'ha visto? Anticipazioni: Rottweiler caduto, parla la proprietaria

Chi l'ha visto? anticipazioni: il caso del Rotteweiler caduto su una donna incinta, Pierina Paganelli e Alessandra Ollari

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 1 novembre in prima serata su Rai3. Nella prima parte si parlerà del cucciolo di Rottweiler caduto in pieno giorno dal terzo piano di un palazzo in una delle vie più centrali di Roma: come è potuto accadere? Parla la proprietaria del cane.

E poi il caso di Pierina Paganelli: la nuora sentita di nuovo in procura. Gli inquirenti sembrano non spostarsi da quel palazzo: è lì dentro la soluzione del caso? Per l’incidente del figlio Giuliano nuove testimonianze: e se è stato colpito da uno specchietto retrovisore?

E ancora Alessandra Ollari, scomparsa secondo il compagno Ermete il 29 giugno. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.