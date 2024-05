Chi l'ha visto? Anticipazioni: tanti casi di truffe romantiche online

Chi l'ha visto? anticipazioni: si parlerà delle ultime novità sul caso di Denise Pipitone e di truffe romantiche online

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 15 maggio in prima serata su Rai3. Nella prima parte si parlerà di Piera Maggio, ancora scossa per il ritrovamento delle microspie a casa sua. La donna continua a cercare Denise e dice: "Con il mio avvocato Giacomo Frazzitta non ci siamo mai fermati".

E poi il caso di Gianfranco e di Simone, entrambi vittime di una truffa romantica online: chi ha rovinato le vite di questi due uomini? A chi mandavano ingenti somme di denaro credendo di poter coronare il loro amore? I familiari chiedono giustizia in diretta a Chi l’ha visto?. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.