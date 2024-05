Pipitone, nuova segnalazione. La mamma: "Quella in foto può essere Denise"

Denise Pipitone, arriva una nuova segnalazione. La mamma Piera Maggio: "Quella in foto potrebbe essere mia figlia. Mai perso la speranza"

Una nuova segnalazione potrebbe far luce sul mistero di Denise Pipitone, la bambina di quattro anni scomparsa a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, il primo settembre 2004. A rivelarlo è stata la madre, Piera Maggio, che ha spiegato di "non aver mai perso la speranza" di ritrovare la figlia.

Piera Maggio ha spiegato di aver ricevuto una foto di una ragazza che potrebbe essere Denise. "C'è una ragazza, una minore, straordinariamente somigliante a mia figlia. Quell’immagine risale a molti anni fa e stiamo cercando di individuare l’anno quando è stata scattata e chi erano quelle persone. Non mi innamoro di un’immagine perché la ritengo assolutamente, con alta probabilità, di mia figlia – ha quindi aggiunto la donna –, ma ogni immagine che verosimilmente può essere mia figlia non la mettiamo da parte”.