Chi l'ha visto? Anticipazioni: tutti i dubbi sulla moglie di Matacena

Chi l'ha visto? anticipazioni: si parlerà dei casi di Amedeo Matacena, Mara Favro e Gianfranco Bonzi

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 18 settembre in prima serata su Rai3. Nella prima parte si parlerà di Amedeo Matacena. Lui e la madre non sono morti per cause naturali ma sono stati uccisi? La procura di Reggio Calabria ha aperto un fascicolo e indagato l’ultima moglie dell’ex deputato di Forza Italia, che era stato intervistato a Dubai dall’inviata Chiara Cazzaniga.

E ancora, il mistero di Mara Favro, la mamma sparita dopo il turno di lavoro in pizzeria. Parla Luca, il suo datore di lavoro: “Contro di me un accanimento, non c’entro nulla con la sua scomparsa”. Infine, si torna a parlare di Gianfranco Bonzi che si era allontanato dopo essere stato truffato da una falsa Dua Lipa ed è stato trovato morto. Una nuova vittima di truffa tramite foto rubate ha contattato la redazione di Chi l’ha visto? e ha pensato al suicidio. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.