Colpo di scena a Reggio, riesumati i corpi di Matacena e della madre: ok all'autopsia

Giallo Matacena, saranno riesumate le salme dell'ex parlamentare di Forza Italia e di sua madre. Indagata la moglie

Un colpo di scena per uno dei gialli che per mesi ha tenuto alta l'attenzione delle cronache. La Procura di Reggio Calabria ha disposto la riesumazione della salma di Amedeo Matacena, l'ex parlamentare di Forza Italia morto il 16 settembre 2022 mentre era latitante a Dubai dove si era trasferito da tempo per sfuggire alla condanna per concorso esterno in associazione mafiosa rimediata nel processo "Olimpia". Oltre a quella del politico anche per sua mamma è stato disposto l'esame autoptico. L'inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Sara Parezzan, riguarda anche la morte di Raffaella De Carolis, la madre di Matacena, deceduta anche lei a Dubai il 18 giugno 2022, tre mesi prima del figlio.

Secondo il Pm dietro la morte - ufficialmente avvenuta per infarto - di Matacena potrebbe celarsi un omicidio. Stesso discorso per sua mamma. Nel mirino della Procura c'è la moglie - Maria Pia Tropepi - che, al momento, è accusata di duplice omicidio. La salma di Raffaella De Carolis si trova a Reggio Calabria, l'ex parlamentare Matacena è seppellito al cimitero di Formia: entrambi morirono, a distanza di circa tre mesi l'una dall'altro, a Dubai. Morti sospette secondo i familiari di Matacena. A portare avanti questa battaglia il figlio di primo letto di Matacena, Athos, che da sempre chiede più rigore nelle indagini per due morti quantomeno sospette.

"Aspettiamo cosa emergerà dall'autopsia e dopo, se ci saranno degli esiti positivi per noi ed evidentemente negativi per gli indagati, allora a quel punto sicuramente svolgeremo le nostre attività costituendoci parte civile", fa sapere il legale di Athos Matacena.