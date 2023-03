Chiara Ferragni gira in mutande per Milano con dei collant bucati, lato b da urlo. FOTO

Chiara Ferragni gira in mutande per Milano, lato B in mostra. Tsunami di messaggi e commenti negativi

Chiara Ferragni in mutande in giro per Milano. No, non è uno scherzo. Questa mattina, la regina degli influencer e moglie di Fedez, ha lasciato a bocca aperta l’intera città meneghina andando in giro senza pantaloni.

Sneakers, cappello da baseball, felpa cardigan e… stop. La Ferragni non indossa i pantaloni, ma le sue gambe sono coperte da un paio di collant, strappati sulla gamba sinistra. Un look, forse, neanche troppo particolare per l’imprenditrice digitale, ma che ha sicuramente attirato l’attenzione di numerosi utenti.

Infatti, sull’ultimo post dell’influencer dove vengono mostrati gli scatti del nuovo e accattivante look si possono trovare commenti di ogni tipo. “E anche oggi ci siamo pensate libere”, punzecchia un utente. “E se anche Chiara Ferragni gira con i collant strappati, c’è speranza per tutte”, scrive invece ironicamente un'altra follower dell’influencer.

Ma c’è anche chi, purtroppo, proprio non riesce a sopportare questo tipo di gesti: “Scarpe orrende... calze bucate... Vestita solo di un body... E questa fa un sacco di soldi”.