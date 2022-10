Cina-Taiwan, la soluzione per la pace di Elon Musk fa infuriare Taipei

Il piano di pace di Musk tra Cina e Taiwan scatena la rabbia di Taipei

Dopo l’Ucraina, Musk prova a trattare la pace anche per Taiwan. L'ambasciatore cinese negli Stati Uniti ha ringraziato l’uomo più ricco del mondo per aver proposto una zona amministrativa speciale per Taiwan nell'ambito del piano di pace per la Regione. Il tutto ideato, ovviamente, dallo stesso fondatore di Tesla.

Non la pensa allo stesso modo l'inviato speciale di Taipei, che in un tweet ha invece criticato il multimiliardario, sottolineando che "Taiwan vende molti prodotti, ma la nostra libertà e la nostra democrazia non sono in vendita: qualsiasi proposta duratura per il futuro deve essere determinata in modo pacifico, senza coercizione, e rispettosa dei desideri democratici del popolo di Taiwan".

Nel dettaglio, l'ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Qin Gang, aveva invece espresso il suo plauso su Twitter per l'appello a una "riunificazione pacifica" e per quello a favore di "un paese, due sistemi" sul modello di Hong Kong.

"La mia raccomandazione sarebbe quella di ideare una zona amministrativa speciale per Taiwan che sia ragionevolmente accettabile, anche se questo probabilmente non renderà tutti felici", aveva detto Musk in un'intervista al Financial Times.