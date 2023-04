Concertone 1 maggio, ecco la scaletta. Sul palco Ligabue e le star di Sanremo Lazza e Tananai

Concertone del Primo Maggio, Ambra Angiolini e Fabrizio Biggio alla conduzione. Ospiti e scaletta

Manca poco alla 33esima edizione del Concertone del Primo Maggio. In diretta su Rai3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia, a presentare la maratona musicale sarà per la sesta volta consecutiva Ambra Angiolini assieme alla new entry Fabrizio Biggio, spalla di Fiorello in “Viva Rai2!”.

Come scrive il Fatto Quotidiano, il claim che i sindacati CGIL, CISL e UIL hanno scelto per la Festa dei lavoratori 2023 è: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto ricordare la festa: “Auguro una giornata serena e festosa ai giovani al Concertone di piazza San Giovanni a Roma. La musica sottolinea anche la connessione di speranza tra le parole ‘lavoro’ e ‘pace'”.

Sul palco si avvicenderanno tantissimi artisti con in testa il super nome Ligabue, che torna a 17 anni dalla sua ultima partecipazione, e l’unica ospite internazionale la norvegese Aurora (oltre 2,5 miliardi di streaming). E poi ci saranno anche Emma che presenterà il nuovo singolo “Mezzo Mondo”, Lazza, Coma_Cose, Geolier, Carl Brave, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete, Mr.Rain, Piero Pelù con Alborosie, direttamente da “Mare Fuori” Matteo Paolillo, i Righeira, Mara Sattei, Il Tre, Baustelle, Levante, Aiello, Rocco Hunt, Bnkr44, Gaia, Alfa, Giuse The Lizia, Fulminacci, Mille, Neima Ezza, Rose Villain, Wayne, Ciliari, Tropea, Napoleone, Uzi Lvke, L’Orchestraccia, Epoque, Ginevra, Serendipity e Paolo Benvegnù. Ci saranno anche i vincitori del Contest 1Mnext: Etta, Maninni, Still Charles e il vincitore del contest “Sicurezza stradale in musica” Hermes. L’opening act dalle ore 14 sarà affidato a Leo Gassmann, Iside, Savana Funk, Camilla Magli, Wepro.