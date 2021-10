Congo, addio a Ndakasi: lo scatto della gorilla morta commuove il web

Il web piange la scomparsa di Ndakasi, la gorilla di montagna famosa online per un selfie. Il primate si è spento tra le braccia del suo custode di sempre

Grande commozione da parte del popolo del web per Ndakasi, la gorilla di montagna del parco dei Virunga, nell'est della Repubblica democratica del Congo, diventato un vero fenomeno social. La femmina di primate è morta tra le braccia del suo addestratore Andrè Bauma e il tragico momento è stato immortalato in una foto pubblicata sul profilo Instagram del parco diventata in poco tempo virale. Ndakasi, ritrovata cucciola accanto al corpo della madre uccisa dai bracconieri, è stata accudita per 11 anni a Virunga ed era diventata famosa nel 2019 per il selfie con il ranger Ndeze in cui sembrava essersi messa appositamente in posa.

Ndakasi era malata da tempo ma dal 26 settembre le sue condizioni di salute sono peggiorate. Alla fine, il gorilla di montagna si è spenta confortata dal custode che se n'è preso cura fin da piccola. Il parco di Virunga è una vera e propria culla di biodiversità che ospita oltre ai primati anche elefanti, ippopotami e altra fauna africana. La struttura però è stata spesso oggetto di violenze da parte dei bracconieri e dai miliziani Mayi Mayi, che contendono al governo il controllo delle ricche risorse naturali del Paese. Si stima che negli ultimi 25 anni almeno 200 ranger sono stati uccisi mentre difendevano gli animali. Proprio a Virunga è morto lo scorso febbraio l'ambasciatore italiano Luca Attanasio insieme a carabinere di scorta durante un attacco a una missione Onu nei pressi della città di Butembo.