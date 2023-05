Controcorrente, stasera: da Carlo III alla fine del reddito di cittadinanza

Servizio anche sullo scudetto del Napoli

Oggi, mercoledì 10 maggio 2023, alle 21.20 su Rete 4, torna in onda Controcorrente, il programma di approfondimento condotto da Veronica Gentili. La puntata sarà come sempre ricca di argomenti di attualità. Inoltre, il programma sarà disponibile anche in diretta streaming e on-demand sul sito web Mediaset Infinity.

Le anticipazioni rivelano che la puntata affronterà vari temi discussi in questi giorni. In particolare, verranno trattati i festeggiamenti per l’incoronazione di Carlo III, le modifiche al reddito di cittadinanza e il lavoro.

Inoltre, ci sarà un servizio su Napoli, la città che ha recentemente festeggiato il suo terzo scudetto. In particolare, si parlerà di Ernesto, il murales gigante di Che Guevara realizzato dallo street artist partenopeo Jorit, che ha anche realizzato il famoso murales di Diego Armando Maradona.

Come seguire Controcorrente del 10 maggio 2023 in diretta e in streaming

Gli ospiti della puntata di Controcorrente del 10 maggio 2023 non sono ancora stati rivelati. Come di consueto si prevede la presenza di esperti e personaggi di rilievo per approfondire i temi trattati.

Per quanto riguarda gli orari di trasmissione, oltre alla prima serata del mercoledì alle 21.20 su Rete 4, il programma verrà trasmesso anche il sabato e la domenica dalle 20.30 alle 21.20.