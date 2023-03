Controcorrente il talk peggiore di Rete4. Ascolti, Veronica Gentili in difficoltà

Controcorrente il peggiore tra i talk di Rete4. In difficoltà la conduttrice Veronica Gentili

Gli ascolti di Controcorrente non premiano Veronica Gentili. Il talk show di Rete4, in onda nella prima serata del mercoledì e nell’access prime time del sabato e della domenica, arranca nello share stando dietro agli altri talk show della rete come Quarta Repubblica, Fuori dal Coro e Dritto e Rovescio.

Guardando i dati, nelle ultime cinque puntate andate on air in prima serata, Veronica Gentili non è mai riuscita a “sfondare il muro” del 4% di share. Nel dettaglio, ieri, mercoledì 15 marzo, Controcorrente ha ottenuto il 3,7%. Un risultato che non può tenere il passo con il 5,7% di share “conquistato” da Mario Giordano con Fuori dal Coro nell’episodio di martedì 14 marzo.

Stesso discorso per Quarta Repubblica di Nicola Porro che, lunedì 13 marzo, porta a casa il 4,6% di share incollando allo schermo quasi 700 mila spettatori. Non solo. A scavalcare Controcorrente è anche Dritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio che, nell’ultimo episodio andato in onda giovedì 9 marzo, ha registrato il 5,4% di share.

Insomma, il programma di Veronica Gentili non riesce ad ottenere l’exploit in termini di ascolti da casa, nonostante la grande esperienza e professionalità della conduttrice.

Ascolti, Controcorrente battuto da Quarta Repubblica, Fuori dal Coro e Dritto e Rovescio

Come scritto prima, l’ultimo appuntamento del programma condotto da Veronica Gentili andato in onda su Rete4 il 15 marzo ha portato a casa il 3,7% di share. Ma vediamo i risultati precedenti.

Mercoledì 8 marzo, Controcorrente ha registrato il 3,7%. Nell’episodio prima, andato on air il 1%, la conduttrice è riuscita a conquistare il 4% di share. Andando ancora indietro a tre puntate fa, il 22 febbraio il talk show ha raggiunto il 4% di share. Infine, nella puntata di mercoledì 15 febbraio, Veronica Gentili ha portato a casa invece uno “scarno” 3,5%.