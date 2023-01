Controcorrente, ospiti stasera: bollette e benzina, 2023 un anno di rincari

Controcorrente, ospiti stasera: bollette e benzina, il 2023 sarà un anno di rincari

Come ogni mercoledì torna questa sera Controcorrente - Prima Serata. Il programma giornalistico targato Videonews e condotto temporaneamente da Alessandra Viero andrà in onda alle 21:25 su Rete 4. Tra i temi che si affronteranno durante la puntata ci sarà ampio spazio per l'attualità, dal possibile allarme sicurezza a Roma ai rincari per bollette e benzina.