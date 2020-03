Coronavirus, BuscaFriends rende disponibili le nuove pagine "a domicilio"

BuscaFriends rende disponibili online le nuove pagine “a domicilio” per facilitare l’incontro durante l'emergenza Coronavirus fra chi è in difficoltà perché non può muoversi e chi ha la possibilità di offrire servizi utili alla comunità

BuscaFriends è una piattaforma con geolocalizzazione integrata, nata per mettere in contatto persone con gli stessi interessi, hobby e passioni.

Anche i ragazzi di BuscaFriends, in questi giorni di emergenza umanitaria e sociale, si sono a lungo confrontati per trovare risposta ad una domanda che sicuramente molti di noi si saranno posti: “Cosa possiamo fare per dare il nostro contributo in questo momento di difficoltà? … Cosa possiamo fare contro il Coronavirus?”

L’idea è venuta all’improvviso: al grido di “Emergenza COVID-19. BuscaFriends c’è!”, sospesi temporaneamente gli altri sviluppi in corso, il Team ha deciso di concentrarsi al 100% su una modifica ai database della piattaforma.

Sono state create una serie di pagine aggiuntive con lo scopo di facilitare l’incontro fra chi oggi si trova in difficoltà perché non può muoversi e chi invece avrebbe la possibilità di offrire servizi utili alla comunità ma non trova un mezzo adeguato per ottenere la giusta visibilità. Sono così nate le nuove pagine “a domicilio”, una serie di “Tag supporto” geolocalizzati che cercano proprio di avvicinare queste due opposte esigenze.

Coronavirus, BuscaFriends sostiene la comunità e le aziende locali favorendo il contatto

Per chi è impossibilitato a muoversi in questo periodo di #iorestoacasa, sarà così possibile avere accesso ad una serie di servizi a domicilio presenti in una determinata zona geografica: Consegna a domicilio, Spesa a domicilio, Farmaci a domicilio, Gastronomia a domicilio, Piatti pronti a domicilio, Acqua a domicilio, Alimentari a domicilio, Frutta e verdura a domicilio, Cibo per animali a domicilio, Giornali a domicilio, etc.

Dall’altro lato, piccole aziende, ristoranti, pizzerie, farmacie, supermercati, negozi di generi alimentari e non, laboratori, etc. avranno invece la possibilità di far conoscere i servizi che in questo momento di difficoltà sono in grado fornire alle loro comunità. Sarà sufficiente iscriversi e creare uno o più post geolocalizzati e taggati in una o più pagine “a domicilio”. NB. Consigliamo di indicare nel profilo e nel post le seguenti informazioni: Nome Attività, Tipologia attività, E-mail, Numero di telefono per richiedere la consegna, Orari in cui è possibile richiedere la consegna, Eventuali note (minimo di spesa, raggio km consegna, etc.).

Nella home page di BuscaFriends sarà possibile consultare i “Tag supporto” più utilizzati nell’ultima settimana. Per una lista completa basterà iscriversi a BuscaFriends per avere accesso ai contenuti completi.

L’accesso (iscrizione e/o consultazione) a BuscaFriends e a queste nuove pagine è semplice, intuitivo e GRATUITO. Chiunque può accedere, consultare e pubblicare nuovi contenuti. (P.S. Troverete comunque qui sotto un paio di link che spiegano come iscriversi e come pubblicare un post geolocalizzato su BuscaFriends nei “Tag supporto”).

Per tutti gli altri, l’invito del Team@BuscaFriends è questo: “Partecipa anche tu a questo progetto. Condividi questo articolo per far conoscere questa iniziativa a tutte le persone che conosci e che pensi ne potrebbero trarre beneficio. Un piccolo contributo, che costa veramente poco, per superare questo difficile momento”.