Coronavirus, Ferragni mattatrice social anche a marzo. LA CLASSIFICA

Grandi numeri anche a marzo per la coppia del Bosco verticale. Come scrive Prima Comunicazione, lo dimostrano le ultime classifiche di Sensemakers, basate sui dati di Sharablee che misurano la somma complessiva delle interazioni (like, commenti, condivisioni, eccetera) che questi popolari personaggi hanno su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. In marzo le prime sei posizioni in classifica sono esattamente le stesse di gennaio. E anche in dicembre la situazione era quasi identica, salvo una piccola variazione (due nomi invertiti al quinto e a sesto posto).

I ‘Ferragnez’ dominano sempre la classifica. L’emergenza coronavirus non ha per nulla scalfito il loro predominio, anzi l’ha consolidato. Chiara Ferragni ha totalizzato quasi 12 milioni di interazioni in più rispetto a gennaio (72,8 milioni contro 61). Il marito, Fedez, è passato da 16,6 milioni a 17,2, confermandosi al terzo posto dopo Gli Autogol (17,5 milioni). La popolare coppia si è impegnata in prima persona nella battaglia contro il coronavirus, promuovendo una raccolta fondi su Internet che ha superato i 4 milioni di euro (centomila messi da loro), cifra che ha permesso di costruire a tempo di record un nuovo reparto di terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano.