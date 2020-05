Coronavirus, Roberto Burioni superstar in libreria. Video e foto

La libreria Rizzoli in Galleria nel centro di Milano ha riaperto e in primo piano campeggia la gigantografia di Roberto Burioni con il suo "Virus - La Grande sfida (Dal coronavirus alla peste: come la scienza può salvare l’umanità)", il libro scritto dal professore ordinario di Microbiologia e Virologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Roberto Burioni in queste settimane di emergenza per la pandema di coronavirus è diventato una sorta di rockstar, super presente in tv (in primis da Fabio Fazio) e ora di riflesso giganteggia anche nelle librerie...





