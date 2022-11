Cosa si intende con engagement e perché è così importante per i social

Engagement: cos'è, il significato, l'importanza dell'engagement rate per i social (soprattutto Instagram) e alcuni consigli per farlo crescere

L'engagement è un elemento chiave quando si parla di marketing sui social. Per far sì che i tuoi follower siano sempre di più e più fedeli, è necessario coinvolgerli. Ci sono alcuni modi per farlo, ad esempio offrendo contenuti sempre nuovi e interessanti per la tua audience, oppure interagendo e chiedendo di interagire attraverso call to action o semplici sondaggi. Ma è possibile anche fidelizzarli attraverso la creazione di concorsi e giveaway. Una cosa però è certa e mette d'accordo quasi tutti gli esperti di marketing sui social: l'engagement rate è spesso più importante anche del numero di follower. Scopriamo insieme il motivo.

Engagement: significato e definizione nel marketing e nei social

Molte persone stanno ancora cercando di capire il concetto di engagement nel marketing e cosa significa per una determinata impresa. In sintesi, l'engagement non è altro che la creazione di un legame con i propri clienti, che sulle piattaforme social come Instagram possono essere fatti combaciare con i follower. Non si tratta di attirarli per fargli comprare un tuo prodotto o servizio, ma di tenerli interessati e impegnati nel lungo periodo. E questo può essere fatto solo ascoltandoli e prendendo sul serio i loro feedback, creando contenuti che siano interessanti o utili, rispondendo alle loro domande, mantenendo trasparenza e onestà e aiutandoli quando hanno bisogno di te.

Se in generale con engagement si intende quindi una sorta di concetto base di un certo tipo di marketing, per engagement rate la definizione più corretta è ancora più semplice: si tratta della misura dell'attenzione che un'audience dà a un determinato contenuto, e si calcola dividendo il numero di persone che hanno interagito con le persone che avrebbero potuto vederlo (in altre parole, il numero di like e commenti ottenuti diviso il numero di follower presenti su una determinata pagina).

Un dato numerico, quello del tasso di coinvolgimento, che nel marketing è spesso più rilevante rispetto alle dimensioni di una fanbase, in quanto è sempre meglio avere un'audience di qualità e veramente interessata a ciò che si propone piuttosto che un pubblico di quantità ma formato da persone disinteressate o poco coinvolte.

Come aumentare l'engagement su Instagram e gli altri social

Abbiamo capito cosa sia l'engagement nel marketing e quale sia l'importanza dell'engagement rate nel mondo dei social. Ma in che modo possiamo accrescere questo dato? Le strategie sono molte, ma di base si parte da ciò che abbiamo già visto nel paragrafo precedente. La prima cosa, fondamentale, è creare contenuti interessanti e pertinenti per il nostro pubblico. Devono essere originali, possibilmente istruttivi e coinvolgenti, magari grazie all'utilizzo di una call to action. Per poter coinvolgere il pubblico, cerchiamo di utilizzare immagini e video, generalmente molto più attrattivi rispetto ai semplici contenuti testuali sui social.

Un altro modo per accrescere l'engagement potrebbe essere il corretto utilizzo di hashtag in grado di garantirci un numero maggiore di impression che, se provenienti da un hashtag coerente, potrebbero trasformarsi in nuovi follower o comunque in persone invogliate a lasciare almeno un like o un commento.

Cerchiamo poi di essere molto presenti, rispondendo ai commenti e alle domande e costruendo legami con i follower più fedeli.

Infine, non dimentichiamo di monitorare le statistiche, I dati analytics dei social sono importanti per capire cosa funziona e cosa no. Teniamoli in considerazione, ma cercando di sperimentare ogni tanto qualche nuovo metodo per attirare il pubblico.