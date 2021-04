Covid, la nuova "profezia" di Bill Gates: ecco quando torneremo alla normalità

Bill Gates: "Grazie ai vaccini torneremo alla normalità"

Bill Gates è tornato a parlare di Covid e vaccini e ha espresso la sua opinione su quando il mondo potrà tornare alla completa normalità: entro la fine del 2022. LO ha fatto ai microfoni di SkyNews, da cui il magnate ha ribadito che prepararsi per le future pandemie è ormai “una priorità assoluta”.

"Temo che tutto possa essere dimenticato" come è già successo con la pandemia di Ebola e tuttavia pensa che “poiché sono stati persi trilioni, questa generazione se ne ricorderà”.

Secondo Bill Gates restano ancora “alcune domande su quanto il vaccino Johnson & Johnson sarà utilizzato”, tuttavia quando i paesi ricchi termineranno di vaccinare la loro popolazione, si renderà disponibile un gran numero di vaccini per tutti gli altri paesi del mondo. Al momento infatti, ha ribadito Gates, c’è una grande disuguaglianza tra i vari Paesi del mondo: “Il fatto che ora stiamo vaccinando i trentenni nel Regno Unito e negli Stati Uniti e non abbiamo tutti i sessantenni in Brasile e Sudafrica vaccinati, non è giusto, ma entro tre o quattro mesi l’assegnazione del vaccino arriverà a tutti i paesi che hanno l’epidemia molto grave”.

Così che anche se “non avremo sradicato questa malattia, saremo in grado di portarla a numeri molto piccoli entro la fine del 2022”.