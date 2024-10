Crozza nei panni ultraterreni di Berlusconi: "Continuano a leccarmi dietro come nella vita"

Maurizio Crozza, nella nuova puntata di “Fratelli di Crozza”, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, veste i panni ultraterreni di Silvio Berlusconi, compiaciuto per la stima e l'affetto ricevuti sulla Terra, dopo l'intitolazione dell'aeroporto di Milano Malpensa a suo nome e l'emissione di un francobollo a lui dedicato. Nel frattempo, Berlusconi si dedica al programma del suo nuovo partito "Forza Aldilà" e osserva con curiosità la situazione politica terrestre: «Dunque… sono pochi punti. Primo punto. Bisogna dare un sesso agli angeli. Perché qui, credetemi, non è tutto rose e fiori… fanno le “cene eleganti” ma mangiamo e basta… è una cosa che se la pensi prolungata per l’eternità… può risultare seccante. [...] io voglio sapere se parlo con l’Arcangelo Gabriele... o con Gabriella. Perché qui, sotto la tunica, non c’hanno niente come Tajani. A proposito, come sta? È vivo? No perché qui non c’è... ma nemmeno lì, mi sembra. Qui vediamo tutto. A noi fa tanto ridere ‘Il campo largo della Schlein” ... la Sinistra mi fa più ridere di Drive In.» - e sulla Meloni - «Guardi io non mi fido ancora tanto… però ho trovato un signore qui… che è un fan sfegatato... BENITOOO… vieni qui! [...] Come sto nel francobollo, sono venuto bene? Certo, non è cambiato niente, continuano a leccarmi dietro come nella vita.»