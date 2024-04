Crozza/Calenda: «Da giovane alle ragazze dicevo: “Sali a vedere la mia collezione di fallimenti?”»

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza veste i panni del leader di Azione Carlo Calenda: «Io faccio la raccolta dei fallimenti. Da giovane alle ragazze dicevo: “Sali da me a vedere la mia collezione di fallimenti?” Loro dicevano: “No!” Altro fallimento! Avevo perso la ragazza, ma mi s’era arricchita la collezione. Ma ora il mio cuore è limpido, basta compromessi, basta scorciatoie».