Crozza nei panni di Marina Berlusconi sulla nomina a Cavaliere del padre: "Era miracoloso, il Papa disse 'Habemus Papi'!"

Nuova straordinaria maschera di Maurizio Crozza nel corso della puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+. L’ artista genovese veste, per la prima volta, i panni del neocavaliere al lavoro Marina Berlusconi e ricorda il giorno in cui suo padre ricevette la stessa onorificenza: «Mi ricordo quando hanno nominato mio papà a Roma, avevo undici anni e vedevo che al suo passaggio tutti i gigli fiorivano e dalla Fontana di Trevi zampillava acqua gasata e vedevo che dalle tasche dei romani continuavano ad uscire cinquantamila lire. Era miracoloso tanto che anche il Papa si affacciò dalla finestra e urlò: “Habemus Papi”»