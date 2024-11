Crozza nei panni di Giorgia Meloni celebra la vittoria in Liguria "So mejo de Sinner"

Maurizio Crozza nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, torna a vestire i panni del Premier Giorgia Meloni e gongola dopo la vittoria alle elezioni in Liguria: «Non gliela faccio più a vince’ sempre! Posso dire che me so’ rotta di vince sempre tutto! So mejo de Sinner».