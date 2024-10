Crozza nei panni di Piantedosi: "Italia Paese più Insicuro per Rimpatri"

Maurizio Crozza nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, veste i panni del Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, che non ha intenzione di arretrare sul rimpatrio di immigrati inserendo un elenco di paesi sicuri nel nuovo decreto: «ci sarebbe anche un altro aspetto enucleabile con riferimento dell’attribuzione agli Stati: la manchevolezza della precondizione necessaria di poter dormire con le finestre aperte. Noi con il decreto abbiamo normizzato l’elencazione degli stati sicuri che all’inizio erano 22… ma noi ne abbiamo tolti 4, abbiamo voluto aggiungere quello più insicuro di tutti: il nostro, l’Italia, visto come trattiamo i magistrati!»



Maurizio Crozza nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, veste i panni del Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, che non ha intenzione di arretrare sul rimpatrio di immigrati inserendo un elenco di paesi sicuri nel nuovo decreto: «ci sarebbe anche un altro aspetto enucleabile con riferimento dell’attribuzione agli Stati: la manchevolezza della precondizione necessaria di poter dormire con le finestre aperte. Noi con il decreto abbiamo normizzato l’elencazione degli stati sicuri che all’inizio erano 22… ma noi ne abbiamo tolti 4, abbiamo voluto aggiungere quello più insicuro di tutti: il nostro, l’Italia, visto come trattiamo i magistrati!»