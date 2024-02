Crozza / Piantedosi «L’identificazione da parte della polizia genera una sana paura che scoraggia l’identificato a farsi ridentificare una seconda volta... perché alla terza qualcuno potrebbe invocare la manganellata»

Nella prima puntata della nuova stagione di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza veste i panni del ministro Piantedosi che giustifica così l’identificazione dei manifestanti al raduno di Navanly: «Che male c’è? L’identificazione da parte della polizia genera una sana paura che scoraggia l’identificato... a farsi ridentificare una seconda volta... perché alla terza qualcuno potrebbe invocare... la manganellata.» - e sulle prostese davanti alle sedi Rai contro la censura - «Manganellare fa parte del controllo del territorio, come è successo ai manifestanti davanti alla Rai. Poi certo, ex post, qualcuno capisce magari che non era il caso, che era una protesta lecita... ma intanto la voglia di andare ad esprimere liberamente il proprio pensiero gli è passata.»

