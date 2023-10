Crozza/Salvini nonni al posto del welfare: “Nonni non limitatevi a guardare i cantieri, fateli!”

Maurizio Crozza nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – nuovamente nei panni di Matteo Salvini per un videomessaggio dedicato ai nonni : “I nonni possono fare ben altro. Non ci sono i soldi per ristrutturare le scuole? Nonni muratori! Non ci sono i soldi per asfaltare le strade? Nonni stradini! Ci sono troppi orsi in Trentino? Nonni cacciatori! Non ci sono i soldi per il Ponte sullo Stretto? Facciamo fare ai nonni anche il Ponte sullo Stretto! Dice: ma se cadono dalle impalcature? Ma tanto sono più di là che di qua... questa è la forza del nonno: che non gli dispiace se va nell’aldilà. Quindi nonni non limitatevi a guardare i cantieri. Fateli!” Iscriviti alla newsletter