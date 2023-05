Da Ita-Lufthansa al maltempo in Italia: Affari si sintonizza su Rtl 102.5

Marco Scotti, condirettore di Affaritaliani.it in diretta su Rtl 102.5: il punto della giornata

Il condirettore di Affaritaliani.it si sintonizza sulla stazione radio di Rtl 102.5 per parlare dei temi più importanti della giornata di oggi: dalla trattativa per l'acquisizione di Ita da parte di Lufthansa al maltempo che si è abbattuto in queste ore in Emilia-Romagna, fino alle parole della principessa Anna, secondogenita di Elisabetta II e sorella minore di Carlo III, che in una lunga intervista rilasciata a Cbc News a quattro giorni dall’incoronazione del sovrano ha frenato sui "tagli" alla monarchia.