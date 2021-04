Da Pio e Amedeo il chirurgo dei vip: "Più ritoccati? Glutei, viso, seno e..."

Chi è il chirurgo citato da Pio e Amedeo a "Felicissima Sera"? Pierfrancesco Bove già noto ai lettori di Affaritaliani.it e non solo.

Pio e Amedeo spopolano con Felicissima Sera, su Canale 5; ieri sera hanno chiamato in causa anche Dante Alighieri a proposito del suo profilo imperfetto, migliorabile, secondo l’esilarante duo, dal dottor Bove, il chirurgo dei vip. A questo punto abbiamo cercato proprio lui, stamattina, per chiedergli una spiegazione e lo abbiamo trovato con Pio e Amedeo a Milano.

I due ex Emigratis, oggi star di Canale 5 piacciono proprio a tutti; nel loro programma citano tutte le eccellenze italiane e hanno sdoganato un nuovo trend, quello dell’intrattenimento popolare, nostrano e al di là di tutte le finzioni. Cio’ che vince, insomma, è la genuinità!

“Pio e Amedeo sono amici di lunga data, condividiamo spesso anche le vacanze”-dice Bove-“ mi hanno citato perché mi conoscono, e il mio giro di pazienti ruota tutto attorno al mondo dello spettacolo. I nomi sono ovviamente top secret!”.

Con la mascherina i ritocchi alle labbra sono diminuiti?

“Le labbra sono sempre state protagoniste nonostante la mascherina”-dice Bove-“forse per nascondere i lividi e poi perché bisogna sempre vedersi bene con se stessi allo specchio o sentirsi belli con un selfie”.

Quali sono gli interventi di tendenza?

“Principe è sempre il seno, che registra un +30%, ora, poi, con gli interventi smart, l’intervento viene fatto velocemente e anche il post operatorio è più rapido. Un altro intervento molto richiesto è il filler dei glutei (+40%), soprattutto avvicinandosi all’estate. Sostituisce il grasso, non il muscolo, quindi il risultato è migliore sulle persone allenate anche a livello agonistico e dura 2 anni. Ci vogliono 30 minuti per le 30 fiale, è ambulatoriale, si fa una piccola anestesia locale e permette di presentarsi con un lato b armonioso e in forma".

"Sta aumentando tanto, poi, la richiesta del full face (+ 60%); si tratta di un lifting non chirurgico ma medico, a base di botox e filler a base di acido ialuronico. In 1 seduta si agisce sull’intero volto, il vantaggio è l’effetto wow, i prodotti si sostengono a vicenda e tutto dura di più”.