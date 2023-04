Dal caso Sangiuliano all'Ucraina: Affaritaliani.it si sintonizza su Rtl 102.5

Marco Scotti, condirettore di Affaritaliani.it in diretta su Rtl 102.5: il punto della giornata

Il condirettore di Affaritaliani.it si sintonizza sulla stazione radio di Rtl 102.5 per parlare dei temi più importanti della giornata di oggi: dal caso del ministro della Cultura Sangiuliano che non ha preso bene la scelta di alcuni direttori di musei di sfruttare il ponte del 25 aprile e rimanere a casa di lunedì al ruolo dell'Italia nella ricostruzione dell'Ucraina, fino al "work in progress" del cantiere del mega attico dei Ferragnez a Milano.

