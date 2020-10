Deborah Bergamini lascia Il Riformista. Alla guida resta Piero Sansonetti

Con questo messaggio Deborah Bergamini annuncia il suo addio a Il Riformista, di cui era condirettrice. REsta alla guida del quotidiano Piero Sansonetti.

Cari amici,

nel ringraziarvi dell’affetto che mi avete dimostrato in questo anno di costruzione del Riformista, voglio dirvi che ho dovuto fare una scelta di fronte ad un impegno che sempre di più sottraeva tempo allo svolgimento del mio mandato elettorale. Lascio da oggi la condirezione del quotidiano, che rimarrà sotto la salda guida di Piero Sansonetti. Vi allego il mio editoriale di saluto di oggi. Grazie davvero per tutto il sostegno che avete dato sin qui a me e a questo fantastico giornale.

Deborah