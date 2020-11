DESIGN: LUXY SCEGLIE FAVARETTO & PARTNERS IN QUALITÀ DI ART DIRECTOR

Luxy S.p.A., azienda italiana ad altissima specializzazione nella produzione di sedute per ufficio e contract, annuncia l’ingresso dello storico Studio di disegno industriale e architettura d’interni, Favaretto & Partners, guidato da Francesco Favaretto

Giuseppe Cornetto Bourlot (Presidente di Luxy): “L’obiettivo è proseguire il piano di espansione a livello nazionale e internazionale dell’azienda”Francesco Favaretto: “Con Luxy ricomincio dalle origini, là dove il processo industriale abbraccia le sapienti mani dell’artigiano”

Roma, 30 novembre 2020 - Luxy S.p.A., brand italiano attivo nella produzione di sedute per ufficio e contract, controllata dalla holding Lunedes S.p.A dell’imprenditore Giuseppe Cornetto Bourlot, porta alla guida creativa Favaretto & Partners, lo storico Studio di disegno industriale e architettura d’interni guidato da Francesco Favaretto, in qualità di Art Director.

Curiosità, rigore e passione per la ricerca caratterizzano da oltre 40 anni il lavoro dello Studio Favaretto and Partners, fondato nel 1973 a Padova da Paolo Favaretto. Nel 2009, con l’ingresso del figlio Francesco, l’attività dello studio si è ulteriormente estesa ed oggi abbraccia vari ambiti della progettazione, dal disegno industriale alla comunicazione, dalla materia tangibile al digitale.

“Con il Consiglio di amministrazione di Luxy abbiamo scelto Francesco Favaretto in quanto i valori che contraddistinguono la sua attività si sposano con la mission dell’azienda, che è quella di proseguire il piano di espansione a livello nazionale e internazionale”, ha dichiarato Giuseppe Cornetto Bourlot, presidente di Luxy. “Siamo assolutamente certi che con il suo dinamismo Favaretto potrà dare un grande contributo alla crescita di Luxy e dei nostri prodotti simbolo del Made in Italy”.

“Oggi, per me, l’ingresso in Luxy come Art Director significa riprendere da dove tutto è iniziato, dalle origini, ovvero da mio padre che mi insegna a togliere piuttosto che a mettere, tornando là dove quello che conta è l'estetica, ma senza mai venire meno alla funzione, e il processo industriale abbraccia le sapienti mani dell'artigiano”, ha commentato Francesco Favaretto. “Il know how dello Studio è sempre stato l'ufficio dalla A alla Z, dal sistema operativo alla seduta in genere. La mia indole creativa ci ha portato, con il tempo, ed esplorare a 360° l'emisfero del design, dal prodotto alla finiture. Luxy, per me e per tutto il mio team, è una sfida che proprio attraverso il colore e le finiture speriamo di vincere”.

Luxy, azienda del vicentino nata nel 1976, tra le poche realtà nazionali simbolo del "Made in Italy" grazie a una filiera produttiva a chilometro zero, è presente in oltre 40 paesi del mondo e collabora con designers di fama internazionale quali Massimiliano e Doriana Fuksas, Mario Ruiz, Itamar Harari e Stefano Getzel.