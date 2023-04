Diesel x Durex, l'unione per una capsule: la sex positivity incontra la moda

Diesel x Durex, quando la sex positivity incontra la moda

La sinergia tra Diesel x Durex si subodorava nell’aria. In occasione dell’ultima edizione di Milano Moda Donna, il fashion brand infatti aveva debuttato con una scenografia che strizzava l’occhio in modo evidente a un possibile sodalizio con il celebre marchio produttore di preservativi e sex toys. Il direttore creativo infatti ha voluto che ci fossero in passerella delle dune formate da circa 200mila scatole di preservativi Durex. Ora è ufficiale: i due brand hanno unito le forze per trasmettere un messaggio di democrazia e sex positivity e a questo scopo hanno lanciato una capsule che presto i fan potranno toccare con mano in tutti gli store e l’e-commerce di Diesel. Per Durex invece, marchio londinese della multinazionale Reckitt Benckiser, si tratta di un “debutto nel debutto” perchè è la prima volta che sceglie di associare la propria immagine - o meglio, la propria brand reputation - al mondo della moda con una collezione dedicata.

Il claim ‘For Sucsexful Living’ - che “campeggia sui capi” - è un chiaro e ironico “scimmiottamento” del mantra storico del marchio fashion ‘For Successful Living’. Come è possibile notare nelle foto diffuse in anteprima, la t-shirt grigia mélange è stampata con un nuovo logo che davanti fonde i due loghi, la grande D di Diesel e quello di Durex, mentre dietro, sulle spalle, c’è appunto l’iconica frase - ma in chiave rivisitata - ‘For Sucsexful Living’. Stesso dicasi per gli altri capi mostrati, tra cui la felpa con il cappuccio grigio mélange, i denim 5 tasche a gamba dritta in light wash e il cappellino da baseball.





Per amplificare il messaggio di sex positivity di Diesel evidenziato alla sfilata, insieme al valore fondamentale di Durex di accoglienza della propria identità sessuale, altre 300mila scatole di preservativi co-brandizzate Diesel x Durex verranno regalate nei Diesel store di tutto il mondo.

