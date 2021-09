DiLei.it: il più amato dalle italiane sul web

DiLei.it, il web magazine di Italiaonline dedicato alle donne è il femminile 100% digitale più letto in Italia

“Digitale, femminile, singolare”: è questo il pay-off di DiLei.it, che ne riassume e descrive al contempo l’essenza. Digitale, perché è un magazine online; femminile, in quanto dedicato alle donne e al loro mondo; singolare, ossia diverso da tutti gli altri: unico, come unica è ogni donna.

Lanciato all’inizio del 2013, il portale verticale di Italiaonline si è imposto molto in fretta presso il suo pubblico di riferimento, raggiungendo, in questi 8 anni, numeri record. Con i suoi 6,5 milioni di utenti unici e 23,2 milioni di pagine viste al mese* e un seguito social di tutto rispetto, DiLei è oggi a tutti gli effetti il femminile 100% digitale più letto in Italia.

Il segreto del successo di questo sito, apprezzato da lettrici e addetti ai lavori, è un mix fatto di contenuti accattivanti ed estremamente attuali, aggiornamento continuo e puntuale, garbo e soprattutto grande ascolto della propria audience, unito alla capacità di parlare il linguaggio di coloro alle quali si rivolge e rispondere ai loro interessi.

Per quanto riguarda i contenuti, oltre ai grandi classici come attualità a 360°, moda, bellezza, famiglia, sentimenti e relazioni, vip & celebrities, DiLei si distingue per l'attenzione anche a temi più “seri”, con sezioni quali DiLei - TakeCare: un'area tutta nuova, dedicata alla salute e al benessere delle donne e pensata per la cura del corpo e della mente con un team di specialisti ad hoc. E ancora la rubrica #bellastoria dove si raccontano storie ordinarie di donne straordinarie, e i podcast esclusivi - tra cui Donne Future, firmato e condotto da Alessandro Cecchi Paone - oltre a interviste ai personaggi del momento, video e molto altro.

“DiLei è pensato e realizzato da un team editoriale in costante ascolto del presente, in tutte le sue sfumature – commenta Barbara del Pio, Responsabile editoriale Italiaonline - Articoli, video tutorial, interviste esclusive, dirette social, i consigli degli esperti e le risposte alle domande e alle sollecitazioni che ci arrivano dalle nostre lettrici, tantissime e molto esigenti. Quello che pensiamo, scriviamo e realizziamo mette la donna al centro. Una donna vera, alle prese con gli impegni quotidiani ma che non rinuncia a coltivare i propri interessi, ad aggiornarsi, a dire la sua, a emozionarsi. Una donna consapevole, che sceglie

per sé e per la propria famiglia”.

*Fonte: Audiweb Database; TDA, Giugno 2021