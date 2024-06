Diletta Leotta, l'addio al nubilato è spettacolare a Ibiza... TUTTE LE FOTO

Diletta Leotta, un addio al nubilato spettacolare a Ibiza. LE FOTO

Il 22 giugno sarà il grande giorno: Diletta Leotta e Loris Karius si sposeranno. Matrimonio in Sicilia, a Lipari, per la conduttrice di Dazn e il portiere tedesco (quest'anno al Newcastle), con Elodie (impegnata in questi giorni nella promozione del nuovo singolo Black Nirvana) che farà da damigella e 150 invitati attesi alle nozze della coppia.

In attesa del fatidico sì, la showigrl catanese ha festeggiato il suo addio al nubilato a Ibiza con gli amici. Un fine settimana alle Baleari che ha visto tra i presenti Francesca Muggeri, Irene Simeone (cognata di Diletta), Giulia Sofia, Luca Canciolo e Michele Cuzzilla.

"My bachelorette weekend", ha scritto Diletta Leotta pubblicando alcune foto molto apprezzate dai suoi fans: dall'abito bianco (dell'atelier Emè) al bikini fucsia... Guarda le immagini in gallery.