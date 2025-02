Diletta Leotta e quella fantasia su Alena Seredova: "In versione idraulico saresti il sogno di molti. Potresti..."

Mamma Dilettante, Alena Seredova a tutto campo nel podcast condotto da Diletta Leotta

La nuova ospite di Mamma Dilettante, condotto da Diletta Leotta, è Alena Seredova, mamma dei suoi tre splendidi figli Lollo, Dado e Vivi.

Definita scherzosamente dagli amici “furia ceca” per il suo carattere fumantino, Alena racconta con massima sincerità i dettagli della sua esperienza materna: dall’arrivo della piccola Vivienne, che l’ha costretta a mettersi faccia a faccia con il suo lato femminile, alle avventure da maschiaccio coi suoi figli, alla separazione da Gigi Buffon, al quale vuole molto bene… ma ognuno a casa sua! Il suo mantra: dare dei “no” è un regalo importantissimo!

Diletta Leotta e Alena Seredova, guarda Mamma Dilettante. Video



Diletta Leotta, Alena Seredova 'donna tuttofare' - La showgirl a Mamma Dilettante

Diletta Leotta: “Possiamo dire che sei un po’ maschiaccio dentro?”

Alena Seredova: “Un po’ sì, sono una tuttofare. È ovvio che so comportarmi da femmina quando serve, però so anche gestire la caldaia quando smette di funzionare.”

Diletta Leotta: “Adoro questa cosa, è una cosa bellissima.”

Alena Seredova: “Se avete bisogno di un idraulico però non chiamate me.”





Diletta Leotta: “Alena Seredova versione idraulico penso sia il sogno di molti. Potresti realizzare tanti sogni sicuramente!”

Alena Seredova: “Anche perché mi vengono in mente le posizioni quando sono con la testa sotto il lavandino… va beh, lasciamo stare. Questi contenuti non sono coerenti con il tema di questo podcast.”

Diletta Leotta: “Che personaggio stupendo che sei!”

Alena Seredova: “Andiamo avanti!”

Diletta Leotta: “Andiamo avanti.”

Alena Seredova: “Sono ritornata a comportarmi da femmina!”

Diletta Leotta: “È pazzesco, sei un mondo da scoprire.”

Alena Seredova: “Manny Tuttofare, non so se hai presente quel cartone.”

Diletta Leotta: “Sì, sei proprio tu.”

Alena Seredova a Diletta Leotta su Buffon: "Io e Gigi stiamo bene, ma ognuno a casa sua"

Alena Seredova: “Io penso semplicemente che sia importante stare bene. Ognuno nel proprio ambiente. Gigi sta bene, ha la sua famiglia. Io sto bene, ho la mia famiglia. Penso che questo per i nostri figli sia molto più sano che trascorrere un Natale tutti insieme in cui ci si chiede per maniera ‘Come stai?’, ‘Sono contenta di vederti’, ‘Cosa ci regaliamo quest’anno?’.”





Diletta Leotta: “Io amo Alena Seredova perché dice la verità. Perché magari poi ci sono tante famiglie che si trovano in queste situazioni.”

Alena Seredova a Diletta Leotta su quell'indimenticabile Mondiale 2006 con Buffon in campo

Alena Seredova: “Gigi ed io abbiamo frequentato gli stessi stadi. Lui in campo, io ovviamente sugli spalti.”

Diletta Leotta: “Ah!” Alena: “Io andavo a vederlo con i ragazzi anche dopo la nostra separazione. Io poi sono tifosa di calcio e della Juve. Mi piace un sacco l’atmosfera dello stadio. Sono stata al Mondiale del 2006 e quando si vince qualcosa è proprio stupendo. E poi devo dire che sono anche tifosa del Gigione come atleta.”

Diletta Leotta: “Penso sia un legame indissolubile, poi, quando hai dei figli insieme a una persona.” Alena: “Queste sono cose indiscutibili.”