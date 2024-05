Diletta Leotta, trasparenze da scudetto a San Siro nella festa Inter

"Ricordi, emozioni e campioni Un mix unico per una giornata di festa indimenticabile", scrive Diletta Leotta sui social pubblicando alcune foto della sua domenica a San Siro come inviata di Dazn per Inter-Lazio, ultima dei nerazzurri a San Siro per questa stagione e giorno della festa finale per il ventesimo scudetto conquitato nella scorse settimane dalla squadra di Simone Inzaghi e guidata in campo dall'MVP della serie A 2023/2024, Lautaro Martinez. Poi un secondo blocco di scatti. "That's All Folks", chiosa Diletta Leotta. E cala il sipario sulla stagione nerazzurra (trasferta di Verona a parte).