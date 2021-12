Discovery+, dal calcio al basket: un grande inverno di sport con 4500 ore live

Discovery+, in arrivo un inverno ricco di eventi sportivi e oltre 4500 ore in live

É un inverno all’insegna del grande sport quello di Discovery+, la piattaforma streaming del gruppo Discovery che si presenta con un’offerta sportiva ricca di tantissime novità e importanti conferme. Un pacchetto di diritti in costante aggiornamento grazie al quale Discovery+ è sempre più scelto dagli appassionati di tutti i principali sport del Paese. Un’offerta che solo tra dicembre e febbraio porterà sulla piattaforma oltre 4500 ore live.

E accanto a properties storiche per i brand Discovery ed Eurosport come il tennis, il ciclismo e gli sport invernali, debutta una delle competizioni calcistiche più avvincenti e interessanti: la Coppa d’Africa, in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio in Camerun, con 52 partite in esclusiva su Discovery+. E nel portfolio di diritti del gruppo Discovery entra anche il volley, con la copertura integrale della CEV Champions League maschile e femminile, con ben 6 squadre italiane impegnate fra cui le campionesse in carica di Conegliano.

Alessandro Araimo, Amministratore Delegato di Discovery Italia: “Lo sport è ormai da anni una componente fondamentale della nostra offerta di intrattenimento. Un’offerta che, grazie a un sapiente mix di diritti acquisiti a livello globale e locale, mette a disposizione degli abbonati a Discovery+ migliaia di ore di sport live e in esclusiva. Le due novità della Coppa d’Africa di calcio e della CEV Champions League di volley, si aggiungono a una proposta che già vede 3 tornei del Grande Slam di tennis, le Coppe del Mondo dei principali sport invernali, i 3 Grandi Giri e tutte le Classiche del ciclismo, ogni partita della LBA Serie A di basket, oltre alla 24 ore di Le Mans e molto altro. A suggellare un’altra annata da non perdere ci saranno i Giochi Olimpici Pechino 2022 dove, ancora una volta, il gruppo Discovery saprà distinguersi con una proposta editoriale innovativa e rivoluzionaria”

Accanto a queste novità ce n’è un’altra che dimostra la voglia di Discovery di innovare anche nel mondo dello sport: la nuovissima competizione del ciclismo su pista - UCI Track Champions League- promossa da Discovery Sports e che mette in gara in 4 tappe - e in uno scenario avveniristico - alcuni degli atleti più importanti di questa disciplina.