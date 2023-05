Domenica In, da Bonaccini a Barbareschi: ospiti di Mara Venier 28 maggio

Domenica In, ospiti, temi e anticipazioni: tutto quello che c'è da sapere

Tutto pronto per una nuova puntata di Domenica In il varietà del pomeriggio del giorno di festa diretto e condotto da Mara Venier in onda su Rai 1. Tanti ospiti in arrivo nel salotto di zia Mara. Prima fra tutti ci sarà un collegamento con il Presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Bonaccini farà il punto della situazione sul maltempo in Emilia Romagna.

Spazio poi a Little Tony: a dieci anni dalla morte del celebre cantante, interverrò in studio la figlia Cristiana Ciacci, l'amico di Little Tony, Bobby Solo e ancora Rosanna Fratello, Edoardo Vianello e Gigliola Cinquetti. Per il mondo del cinema, ospite di zia Mara per una lunga intervista il regista, attore e produttore Luca Barbareschi.

Si passa poi ad un toccante momento con ospiti in studio un padre ed un figlio: Franco e Andrea Antonello racconteranno la loro storia e il significato della parola amore. Infine, si torna alla musica leggera con Dargen D’Amico e Arisa.