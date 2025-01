Domenica In, Mara Venier-Toni Servillo: le scuse, la telefonata... Cosa è successo in diretta tv (con la telefonata finale) / VIDEO

Domenica In, Toni Servillo lascia lo studio per un ritardo sulla scaletta, le scuse di Mara Venier: «Era arrabbiato?»

Toni Servillo era annunciato tra gli ospiti di Domenica In del 12 gennaio 2024, per presentare insieme a Ficarra e Picone il nuovo film di Roberto Andò "L'abbaglio". Ma al momento dell'ingresso nello studio Mara Venier si è ritrovata con la sola coppia siciliana.

La ragione: un ritardo in scaletta, come può accadere spesso in questo genere di programmi live con tanti ospiti e l'attore campano de La Grande Bellezza e È stata la mano di Dio ha dovuto andare al Teatro Argentina dove aveva lo spettacolo teatrale "Tre modi per non morire".

"Era qui con noi, ma è dovuto andare via perché aveva un impegno e visto che ci sono stati troppi ritardi, non poteva rimanere oltre", hanno spiegato Ficarra e Picone.

"Pensavo dovesse andare via per le 16.15, invece erano le 15.45. Mo’ vado al teatro Argentina e lo aspetto all'uscita. Ma era arrabbiato? Speriamo di no", ha detto Mara Venier.

Domenica In, Toni Servillo a Mara Venier: "Non fa niente. Ci sarà un’altra occasione. A presto"

Poco dopo però Toni Servillo è intervenuto in diretta telefonica. "Io ti chiedo scusa, c’è stato un errore di comunicazione, è colpa mia. Ti chiedo scusa. Toni, stiamo parlando di te", le parole di Mara Venier.

E Toni Servillo l'ha rassicurata: "Mara, ciao, non fa niente. A me dispiace molto, ma tra meno di un’ora ho lo spettacolo a teatro. Ci sarà un’altra occasione. A presto"

Domenica In, Mara Venier-Toni Servillo / VIDEO