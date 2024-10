Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista il vicepremier Tajani. Tutti i temi

Dritto e Rovescio, ospiti stasera:si parlerà delle manifestazioni pro Palestine sfociate nella violenza e auto elettrica

Oggi 10 ottobre 2024 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperà il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani.

A seguire, i legami presunti fra alcuni dei manifestanti pro-Pal, che nei giorni scorsi si sono riuniti nonostante il divieto ai cortei del Ministro Matteo Piantedosi, e i movimenti terroristici di Hamas. Dentro e fuori l’Italia, sono stati numerosi i raduni sfociati in episodi di violenza.

Infine, un focus sulle politiche green dell’Unione Europea, che pare decisa a promuovere l’auto elettrica e l’energia pulita anche attraverso i soldi dei propri contribuenti. Tra gli ospiti di Del Debbio, anche: Giovanni Donzelli, Matteo Ricci, Anna Maria Cisint, Michela Brambilla, Luca Boccoli e Diana De Marchi.