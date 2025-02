Dritto e Rovescio, ospiti stasera: il punto sui negoziati USA-Russia per l'Ucraina. Del Debbio intervista Conte

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: si parlerà di guerra in Ucraina e negoziati di pace, di sicurezza con il caso del quartiere Quarticciolo e della bambina aggredita da un pitbull

Oggi 20 febbraio 2025 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperà alla puntata Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, per commentare con lui la più stretta attualità politica, dall’urgenza di una pace fra Ucraina e Russia per arrivare alla questione economica italiana.



Spazio, quindi, alla guerra in Ucraina e ai negoziati aperti, in Arabia Saudita, da Stati Uniti e Russia. Donald Trump, che al tavolo non ha voluto sedesse Zelensky, si è detto soddisfatto dei colloqui imbastiti con Vladimir Putin, promettendo di reincontrarlo entro fine mese. Al vaglio, anche il ruolo dell’Unione Europea.



Proseguirà, poi, l’inchiesta sull’allarme sicurezza in Italia, con un focus sul Quarticciolo, quartiere alla periferia di Roma. Infine, la morte di una bambina di nove mesi, che ad Acerra sarebbe stata aggredita da un pitbull.



Tra gli ospiti anche: Chiara Appendino, Giovanni Donzelli, Simone Leoni, Alessia Morani.