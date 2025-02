Putin e Trump provano a spartirsi il mondo. I giornali russi: "Uniamoci per dividere l'Europa"

Putin e Trump mettono nel mirino l'Europa. La nuova alleanza che fa tremare il mondo

Dopo l'attacco diretto di ieri di Trump nei confronti di Zelensky, non ci sono più dubbi: gli Stati Uniti si sono schierati con la Russia nella guerra in Ucraina e ora lo scenario è stato totalmente stravolto. Trump ha definito Zelensky "un dittatore", "un comico mediocre" e ha accusato l'Ucraina di aver iniziato lei questa guerra. Anche Musk si è unito al coro anti-Zelensky con un attacco diretto: "Devi annunciare subito nuove elezioni". Putin questa volta ha capito davvero che le cose stanno per cambiare e vuole approfittarne il più possibile, i giornali russi - riporta Il Corriere della Sera - esultano e parlano di "ginocchiate" all'Europa, ipotizzando un patto tra Usa e Russia per "spartirsi il mondo" e "dividere l'Europa".

Per i media russi, Trump è la persona che ha riconosciuto una semplice realtà: "Non si può discutere dell’ordine mondiale senza di noi, cercando in ogni modo di isolarci, e fallendo nell'impresa a causa dell’intelligenza e della pazienza di Vladimir Putin", come ha affermato Dmitry Kiselyov, il decano dei propagandisti russi. Sembra quasi - prosegue Il Corriere - che tutte le teorie sul mondo multipolare e sulla fine dell’impero americano siano state riposte nel cassetto con una certa velocità. Rimane un unico nemico, fragile e indebolito come non mai. "Non siamo abituati a speculare sulle relazioni euro-atlantiche, ma è l’Europa che porta la colpa di quanto sta avvenendo. I suoi leader hanno interferito direttamente nelle elezioni americane, arrivando a insultare un candidato, e accusandolo di avere legami con la Russia".

Pochi giorni fa, il Moskovskij Komsomolets ha pubblicato un resoconto immaginario della recente conversazione telefonica tra Trump e Putin. "Ciao Vladimir! Tu hai un Paese fantastico, io ho un Paese fantastico! Cosa ne dici di dividerci il mondo?". "Caro Donald, cosa ho sempre detto io? Facciamolo!". Nell’ultima settimana i rapporti tra Usa e Russia sembrano avere avuto una svolta e a farne le spese potrebbe essere l'Europa, sempre più debole dopo le bordate di Trump.