Ucraina, la Russia non si ferma: droni su Odessa. Zelensky: "In 160mila senza luce e riscaldamento". Nuovo vertice a Parigi su Kiev

Dopo il vertice di Riad tra delegazione americana e quella russa in cui si è aperto un dialogo sulla pace in Ucraina, Mosca lancia nuovi attacchi contro Kiev. Oltre 500 case e 14 scuole sono senza corrente elettrica questa mattina a Odessa in seguito al "massiccio" attacco con droni lanciato ieri notte dalle forze russe contro la città portuale nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Gennadiy Trukhanov, aggiungendo che almeno una persona è stata ricoverata in ospedale.

"In seguito al massiccio attacco nemico su una zona densamente popolata della città, non c'è elettricità, acqua e riscaldamento in gran parte dei quartieri residenziali", ha aggiunto il sindaco. "Attualmente almeno 160.000 abitanti di Odessa sono senza riscaldamento ed elettricità. Tredici scuole, un asilo e diversi ospedali sono rimasti senza riscaldamento ed elettricità": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commentando il massiccio attacco con droni lanciato ieri notte dalle forze russe contro la città portuale nel sud del Paese.

Cremlino: "Possibile incontro Trump-Putin entro fine febbraio"

L'incontro tra i presidenti russo e statunitense, Vladimir Putin e Donald Trump, potrebbe svolgersi prima della fine di febbraio, ma è possibile anche si tenga più avanti ha sottolineato durante un punto stampa il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riferito dall'agenzia Tass. Alla fine di febbraio "potrebbe esserci o meno" l'incontro, ha detto Peskov, rispondendo a una domanda dei giornalisti. Nelle scorse ore Trump ha indicato come "probabile" un incontro con Putin prima della fine del mese.

Nuovo vertice a Parigi

Dopo il vertice di lunedì, a cui ha preso parte anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggi a Parigi va in scena il bis: un'altra riunione sull'Ucraina e sulla sicurezza con la partecipazione di altri leader europei e non. L'approccio comune è indispensabile perché la Russia rappresenta ''una minaccia esistenziale per l'Europa''. Come esempi della minaccia russa, il presidente francese Emmanuel Macron - per il quale "Trump può riavviare un dialogo utile con Putin" -cita "attacchi informatici, tentativi di manipolazione elettorale, gravissimi atti antisemiti nel nostro Paese organizzati dai russi e le pressioni migratorie in Polonia. Non pensate che l'impensabile non possa accadere, compreso il peggio".

In ogni caso, "se il presidente Putin mi chiama, ovviamente risponderò. Quando sarà opportuno nel ciclo dei prossimi negoziati, ovviamente gli parlerò di nuovo, se sarà utile alla situazione", ha sottolineato il leader dell'Eliseo.