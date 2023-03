Dritto e Rovescio, ospiti stasera: dal Consiglio europeo alla riforma fiscale

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: questa sera si parlerà di Consiglio europeo, immigrazione e riforma fiscale

Oggi 23 marzo 2023 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera verrà dato ampio spazio al Consiglio europeo che si svolgerà a Bruxelles il 23 e 24 marzo in cui verrà affrontato, tra gli altri, il tema dell’immigrazione.

Nel corso della puntata, una pagina sulla riforma fiscale proposta dal governo Meloni e sulle diverse posizioni di maggioranza e opposizione in materia di salario minimo. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Pierfrancesco Majorino, Marta Collot, Isabella Tovaglieri, Diana De Marchi, Susanna Ceccardi, Rita Dalla Chiesa e Giuliano Granato.