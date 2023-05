Dritto e Rovescio, ospiti stasera: il piano per l'Emilia Romagna con Musumeci

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervisterà il Ministro per la protezione civile e per le politiche del mare Musumeci

Oggi 18 maggio in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperà alla puntata il Ministro per la protezione civile e per le politiche del mare Nello Musumeci sull’emergenza maltempo che ha investito diverse zone dell’Italia, in particolare l’Emilia Romagna.

In questa puntata di Dritto e Rovescio si affronteranno diversi temi tra cui un approfondimento sul tema della sicurezza nelle città italiane strettamente collegato al fenomeno dell’immigrazione. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Tommaso Foti, Pierfrancesco Majorino, Matteo Perego, Lorenzo Pacini e Silvia Sardone.