Dritto e Rovescio, ospiti stasera: quanto ci costerà la guerra in Israele?

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: il tema centrale sarà l'attacco di Hamas a Israele e le conseguenze sull'economia italiana

Oggi 12 ottobre 2023 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera si parlerà del conflitto tra Israele e Palestina, con documenti esclusivi e testimonianze dell’escalation di crudeltà che emergono ora dopo ora dall’attacco di Hamas di sabato scorso.

Inoltre, una pagina sulle possibili ripercussioni economiche di questa guerra sulle tasche degli italiani, già in difficoltà a causa del carovita. Tra i tanti ospiti che accompagneranno Paolo Del Debbio: Paolo Mieli, Pierfrancesco Majorino, Matteo Perego, Irene Tinagli, Diana De Marchi e Ferdinando Nelli Feroci.