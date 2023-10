Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Piantedosi fa il punto su Israele

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista il ministro Piantedosi

Oggi 26 ottobre 2023 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperà alla puntata il ministro degli Interni Matteo Piantedosi sulla guerra in Israele e sugli sbarchi migratori incontrollati, collegati al possibile rischio di terrorismo in Italia.

Nel corso della puntata, inoltre, spazio al tema della sicurezza nelle città italiane, con una particolare attenzione alla città di Milano dopo i fatti recentemente accaduti.

Tra gli ospiti che accompagneranno Paolo Del Debbio: Pierfrancesco Majorino, Silvia Sardone, Diana De Marchi, Flavio Tosi e Michela Vittoria Brambilla.