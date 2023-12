Dritto e Rovescio, ospiti stasera: dalla legittima difesa a Ultima Generazione

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: si parlerà di legittima difesa, femminicidio e proteste ambientaliste

Oggi 3 novembre 2022 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. In questa puntata si affronteranno diversi temi tra cui la giustizia e legittima difesa.

Spazio poi a un approfondimento sui recenti casi di femminicidio che hanno portato al centro del dibattito la necessità di promuovere il rispetto della donna e condannare ogni forma di cultura maschilista. Inoltre, una pagina dedicata alle proteste ambientaliste nelle diverse città italiane. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Susanna Ceccardi, Davide Faraone e Alessia Morani.