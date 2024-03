Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista la premier Meloni

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista la premier Giorgia Meloni sulla più stretta attualità

Oggi 7 marzo 2024 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperà alla puntata la premier Giorgia Meloni. Del Debbio esaminerà con il Presidente del Consiglio le prospettive del Governo e i temi di più stretta attualità: dalle prossime Regionali in Abruzzo allo scandalo dossieraggio, fino al rientro in Italia di Chico Forti.

Tra gli ospiti di Dritto e Rovescio, anche Pierfrancesco Majorino, Alessia Morani, Diana De Marchi, Silvia Sardone, Valentina Castaldini e Anna Maria Cisint.