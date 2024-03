Dritto e Rovescio stasera: intervista al questore di Milano Petronzi

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, sul fenomeno delle baby gang

Oggi 28 marzo in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. In apertura di puntata, le accuse di Mosca alla Gran Bretagna e agli Stati Uniti, tacciati di aver orchestrato insieme all’Ucraina l’attentato al Crocus City Hall. A seguire, un’analisi volta a capire come possa evolversi l’attuale mutazione dello scenario geopolitico e quali ripercussioni questa possa avere sugli equilibri internazionali e i conflitti in essere.

Poi, il fenomeno baby gang. Paolo Del Debbio intervisterà Giuseppe Petronzi, questore di Milano, per fare il punto sulla violenza delle bande di strada e sulla rapida crescita di un fenomeno che ha portato le città italiane a dichiarare un vero e proprio allarme sicurezza.

Tra gli ospiti di Dritto e Rovescio, anche Carlo Bagnasco, Michele Gubitosa, Monica Romano, Susanna Ceccardi e Paolo Cento.