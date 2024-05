Dritto e Rovescio, ospiti stasera: le due facce del generale Vannacci

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini

Oggi 39 maggio 2024 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperanno alla puntata il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini sui temi di stretta attualità politica: dall’inchiesta per corruzione che sta scuotendo la Liguria alla prossima tornata elettorale.

Spazio poi a un’analisi sul rapporto tra giustizia e politica e a un approfondimento sulla controversa figura del generale Roberto Vannacci, nuovamente sotto i riflettori. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Elisabetta Gualmini, Luca Boccoli, Luca Paladini, Massimiliano Salini, Alessandro Rapinese, Alessandro Cecchi Paone, Anna Laura Orrico e Sara Kelany.