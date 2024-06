Dritto e Rovescio, perché il programma di Rete4 non è andato in onda giovedì 20 giugno 2024 (e quando torna)

Dritto e Rovescio, perché il programma di Rete4 in onda giovedì 20 giugno 2024

Paolo Del Debbio si è fermato per una sera con il suo talk show Dritto e Rovescio che eccezionalmente giovedì 20 giugno non è andato in onda e al suo posto Rete4 ha proposto il film The Terminal (con Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones e Stanley Tucci e diretto dal regista Steven Spielberg).

Niente paura per gli spettatori: Dritto e Rovescio non è andata in vacanza, ma tornerà già la prossima settimana (il 27 giugno). La settimana di pausa probabilmente è stata presa a causa della partita di Euro 2024 tra Spagna-Italia (in onda su Rai1), che ha calamitato l'attenzione di milioni di persone.

L’annuncio della settimana di stop per il talk di Paolo Del Debbio era stato fatto sul profilo Instagram ufficiale del programma dopo la scorsa puntata (giovedì 13 giugno) che, tra l'altro, aveva registrato ottimi numeri sul campo degli ascoli tv: “Grazie a tutti voi che ieri sera ci avete seguito: #Drittoerovescio ha superato 1.000.000 di spettatori con l’8% di share, segnando picchi di oltre 1.700.000 spettatori e dell’11.2% di share! Paolo Del Debbio e la sua squadra vi aspettano giovedì 27 giugno!”.